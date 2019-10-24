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4 камеры и NFC

Стартовали продажи российской версии Realme 5.

4 камеры и NFC
Фото предоставлено рекламодателем

Мультикамера — популярная сегодня технология не обошла стороной ни новый iPhone, ни другие флагманы рынка. Бренд Realme также представил свой новый смартфон Realme 5 с квадрокамерой. Она состоит из основного модуля (12 Мпк), а также сверхширокоугольных макро- и портретной камер. На передней панели размещена традиционная селфи-камера с разрешением 13 Мпк. Поскольку вся работа по управлению четырьмя камерами ложится на центральный процессор, вычислительная мощность Realme 5 тоже на высоте. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 AIE и 3 Гбайт оперативной памяти. Специально для российского рынка в Realme 5 был добавлен NFC-модуль для возможности использования платежных сервисов (Apple Pay, Google Pay) и мгновенной передачи данных.

 

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