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Солиста «Корней» Бердникова обвинила в изнасиловании няня его детей

Певец признался, что жалеет о том, что нанял девушку на работу.

Солиста «Корней» Бердникова обвинила в изнасиловании няня его детей
Александр Бердников. фото: globallookpress.com/

Александр Бердников стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд». Вот уже больше 10 лет он счастлив в браке с ростовчанкой из цыганской семьи, Ольгой Мажарцевой. Она подарила певицу четверых детей: Милану, Марселя и близнецов — Розу и Валентину. Солист группы «Корни» часто ездит на гастроли, поэтому несколько месяцев назад нанял няню, чтобы она помогала его жене. Ею стала 19-летняя Анна Логвинович, которая теперь хочет подать на артиста в суд.

Девушка пришла в студию передачи «На самом деле». Она заявила, что пока работала у певца, он принуждал ее к интимной близости. «Я смотрела за детьми, я помогала им по дому, с приготовлением пищи», — отметила героиня. Анна добавила, что Александр специально искал молодую няню, но она не предполагала, чем это обернется. «Я не просто хочу заявить о насилии. Я просто в шоке от того, что сделал данный человек, на сколько он искалечил мою психику, мою жизнь! Факт избиения, факт насилия был неоднократно», — призналась она.

«Я готовила на кухне, он подошел ко мне, обнял, начал целовать шею. Он шепнул, чтобы я молчала», — вспомнила Анна. Девушка пояснила, что терпела издевательства артиста из-за его угроз. Теперь экс-няня хочет обратиться в суд, чтобы он понес наказание за свои действия. Сам Бердников подтвердил, что Анна у него работала.

Анна обвинила певца в изнасиловании. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Этот человек говорит абсолютную неправду. Эта мошенница хочет уличить меня в том, чего не было. Она просто не хочет отдавать мне те деньги, которые она украла у меня», — высказался певец.

Он обвинил свою бывшую работницу в краже 400 тысяч рублей. По словам Александра, он давал девушке карточку, когда она отправлялась гулять с детьми. В течение нескольких месяцев, по его словам, няня снимала оттуда большие деньги, которые не тратила на его наследников.

Проверка на полиграфе показала, что Бердников оказывал знаки внимания Анне, но интимной близости у них никогда не было. Более того, он никогда не принуждал девушку к близости и никогда не поднимал на нее руку. Когда эксперты задали вопросы бывшей няне касательно пропавших денег, Логвинович заверила, что не присваивала чужие деньги, но это оказалось ложью. При этом выяснилось, что с банковской карты пропали деньги, но не 400 тысяч рублей.  По словам девушки, она взяла 300 тысяч, чтобы покрыть кредит. Анна посчитала, что именно столько Александр ей недоплачивал за работу.

Бердников решил не наказывать девушку и не подавать в суд. Фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Александр Бердниковгруппа «Корни»Передача "На самом деле"скандалы в шоу-бизнесе
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Солиста «Корней» Бердникова обвинила в изнасиловании няня его детей
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