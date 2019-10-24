Солиста «Корней» Бердникова обвинила в изнасиловании няня его детей

Александр Бердников стал известен после участия в проекте «Фабрика звезд». Вот уже больше 10 лет он счастлив в браке с ростовчанкой из цыганской семьи, Ольгой Мажарцевой. Она подарила певицу четверых детей: Милану, Марселя и близнецов — Розу и Валентину. Солист группы «Корни» часто ездит на гастроли, поэтому несколько месяцев назад нанял няню, чтобы она помогала его жене. Ею стала 19-летняя Анна Логвинович, которая теперь хочет подать на артиста в суд.

Девушка пришла в студию передачи «На самом деле». Она заявила, что пока работала у певца, он принуждал ее к интимной близости. «Я смотрела за детьми, я помогала им по дому, с приготовлением пищи», — отметила героиня. Анна добавила, что Александр специально искал молодую няню, но она не предполагала, чем это обернется. «Я не просто хочу заявить о насилии. Я просто в шоке от того, что сделал данный человек, на сколько он искалечил мою психику, мою жизнь! Факт избиения, факт насилия был неоднократно», — призналась она.

«Я готовила на кухне, он подошел ко мне, обнял, начал целовать шею. Он шепнул, чтобы я молчала», — вспомнила Анна. Девушка пояснила, что терпела издевательства артиста из-за его угроз. Теперь экс-няня хочет обратиться в суд, чтобы он понес наказание за свои действия. Сам Бердников подтвердил, что Анна у него работала. «Этот человек говорит абсолютную неправду. Эта мошенница хочет уличить меня в том, чего не было. Она просто не хочет отдавать мне те деньги, которые она украла у меня», — высказался певец.

Он обвинил свою бывшую работницу в краже 400 тысяч рублей. По словам Александра, он давал девушке карточку, когда она отправлялась гулять с детьми. В течение нескольких месяцев, по его словам, няня снимала оттуда большие деньги, которые не тратила на его наследников.

Проверка на полиграфе показала, что Бердников оказывал знаки внимания Анне, но интимной близости у них никогда не было. Более того, он никогда не принуждал девушку к близости и никогда не поднимал на нее руку. Когда эксперты задали вопросы бывшей няне касательно пропавших денег, Логвинович заверила, что не присваивала чужие деньги, но это оказалось ложью. При этом выяснилось, что с банковской карты пропали деньги, но не 400 тысяч рублей. По словам девушки, она взяла 300 тысяч, чтобы покрыть кредит. Анна посчитала, что именно столько Александр ей недоплачивал за работу.