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Пьеха рассказал Кудрявцевой, почему прожил с женой всего год

А также другие подробности своей личной жизни, которые можно будет узнать в новом выпуске «Секрет на миллион».

Пьеха рассказал Кудрявцевой, почему прожил с женой всего год
Стас Пьеха откровенно рассказал о своих женщинах. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Вечером 26 октября на канале НТВ выйдет очередной выпуск передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», героем которой станет певец Стас Пьеха. Уже известно, что мужчина  откровенно рассказал ведущей о своей личной жизни, в том числе и о коротком браке с моделью Наталией Горчаковой.

Выяснилось, что супруги очень любили друг друга, а также их общего ребенка Петю. Даже после развода пара сохранила теплые отношения и купает своего мальчика в любви и заботе. Однако всё это не спасло брак Стаса, и теперь он снова завидный холостяк.

Пьеха рассказал и о других своих романах. В целом разговор с Кудрявцевой получился у него весьма откровенным. Даже ведущая не могла справиться с волнением в некоторых моментах.

«Когда я держала в руках конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, я все-таки нервничала. Вопрос в конверте содержался настолько личный, что мне было неловко зачитывать его Стасу», — поделилась Лера с порталом Teleprogramma.pro.

Что это была за тайна, зрители НТВ узнают 26 октября в 21:00.

А какой бы вопрос вы задали Стасу Пьехе?

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Тэги:

«Секрет на миллион»звездные бракиЛера Кудрявцеваличная жизнь звездроманы звездСтас Пьеха
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Пьеха рассказал Кудрявцевой, почему прожил с женой всего год
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