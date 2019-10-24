Пьеха рассказал Кудрявцевой, почему прожил с женой всего год

Вечером 26 октября на канале НТВ выйдет очередной выпуск передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», героем которой станет певец Стас Пьеха. Уже известно, что мужчина откровенно рассказал ведущей о своей личной жизни, в том числе и о коротком браке с моделью Наталией Горчаковой.
Выяснилось, что супруги очень любили друг друга, а также их общего ребенка Петю. Даже после развода пара сохранила теплые отношения и купает своего мальчика в любви и заботе. Однако всё это не спасло брак Стаса, и теперь он снова завидный холостяк.
Пьеха рассказал и о других своих романах. В целом разговор с Кудрявцевой получился у него весьма откровенным. Даже ведущая не могла справиться с волнением в некоторых моментах.
«Когда я держала в руках конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, я все-таки нервничала. Вопрос в конверте содержался настолько личный, что мне было неловко зачитывать его Стасу», — поделилась Лера с порталом Teleprogramma.pro.
Что это была за тайна, зрители НТВ узнают 26 октября в 21:00.
А какой бы вопрос вы задали Стасу Пьехе?