НОВОСТИ

Как надпись на футболке «Иисус спасает» сохранила жизнь марафонцу

25-летний американец не мог и предположить, что в момент марафона его настигнет сердечный приступ.

Как надпись на футболке «Иисус спасает» сохранила жизнь марафонцу
Тайлер Мун/Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217591111515294&set=p.10217591111515294&type=3

Надпись на футболке «Иисус спасает» стала пророческой для 25-летнего бегуна из Америки Тайлера Муна.

Недавно молодой человек решил принять участие в массовом забеге на 16 километров. Юноша долго готовился физически, а за день до события отыскал и футболку с упоминанием сына Бога. В день соревнования парень надел ее, не подозревая, что именно в тот момент он определил свою судьбу.

На 13 километре начинающему спортсмену, который никогда не жаловался на здоровье, резко стало плохо. У молодого человека случился сердечный приступ – он упал на землю и начал задыхаться.

Пока до места добирался врач, не потерять сознание юноше помогали коллеги по забегу. Спас жизнь марафонца с символичным и созвучным именем Хесус – он начал делать пациенту искусственное дыхание, а затем передал того в руки медиков.

Как информирует apnews, чуть позже сам Мун неоднократно признавался, что остался удивлен влиянием надписи на его судьбу. Сейчас спортсмен продолжает общаться со своим спасителем через Facebook.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ИисусИисус спасетнадписьфутболка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как надпись на футболке «Иисус спасает» сохранила жизнь марафонцу
Интересно?
Поделись с друзьями: