Как надпись на футболке «Иисус спасает» сохранила жизнь марафонцу

25-летний американец не мог и предположить, что в момент марафона его настигнет сердечный приступ.

Надпись на футболке «Иисус спасает» стала пророческой для 25-летнего бегуна из Америки Тайлера Муна.

Недавно молодой человек решил принять участие в массовом забеге на 16 километров. Юноша долго готовился физически, а за день до события отыскал и футболку с упоминанием сына Бога. В день соревнования парень надел ее, не подозревая, что именно в тот момент он определил свою судьбу.

На 13 километре начинающему спортсмену, который никогда не жаловался на здоровье, резко стало плохо. У молодого человека случился сердечный приступ – он упал на землю и начал задыхаться.

Пока до места добирался врач, не потерять сознание юноше помогали коллеги по забегу. Спас жизнь марафонца с символичным и созвучным именем Хесус – он начал делать пациенту искусственное дыхание, а затем передал того в руки медиков.

Как информирует apnews, чуть позже сам Мун неоднократно признавался, что остался удивлен влиянием надписи на его судьбу. Сейчас спортсмен продолжает общаться со своим спасителем через Facebook.