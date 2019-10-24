Найденные в Эссексе 39 «замороженных» мертвецов оказались китайцами

Все погибшие нелегалы были обнаружены в контейнере, который по документам перевозил бисквиты.

Все 39 человек оказались китайскими нелегалами. Полиция продолжает допрос водителя фуры, 25-летнего Мо Робинсона, который подозревается в убийстве восьми женщин, 30 мужчин и одного подростка.

Правоохранительные органы Северной Ирландии обыскали три дома, а Национальное агентство по борьбе с преступностью разыскивает «организованные криминальные группировки, которые могли быть замешаны в этом деле».

Трейлер прибыл в порт Пёрфлит на реке Темза из бельгийской гавани Зеебрюгге. Парамедики обнаружили тела в контейнере у парка Уотреглейд Индастриал в среду, 23 октября, полвторого ночи.

Грузовик с фурой покинул порт Пёрфлит в 01:05. Полиция заявила, что тягач — передняя часть грузовика — прибыла из Северной Ирландии и забрала трейлер из порта.

Семья подозреваемого водителя была шокирована, узнав о происшествии из соцсетей. Они надеются, что молодой человек к преступлению не причастен, но это еще предстоит выяснить полиции.

По словам стражей порядка, на опознание всех 39 погибших понадобится длительное время, передает ВВС.