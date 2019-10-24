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«Главный болельщик» Шпрыгин «топит» за пиво на стадионах

Президент Всероссийского объединения футбольных фанатов заявил, что наличие алкоголя на трибунах никак не влияет на общий уровень агрессии.

«Главный болельщик» Шпрыгин «топит» за пиво на стадионах
Пиво/Фото: Олег Укладов/КП

Президент Всероссийского объединения Александр Шпрыгин положительно охарактеризовал возвращение пива на трибуны.

Напомним, в среду, 23 октября, правительство утвердило законопроект о возобновлении продаж пенного напитка для любителей футбола. Новость о том, что отдыхать за просмотром можно будет привычным образом, очень обрадовала спортивную аудиторию – люди писали, что с радостью вновь начнут посещать матчи.

Эту же мысль высказал и главный болельщик Александр Шпрыгин. В беседе с 360 мужчина экспертно заявил, что на самом деле алкоголь абсолютно не сказывается на общем уровне агрессии на трибунах.

Скорее, эффект должен быть обратным – человек может позволить себе выпить, тем самым, поспособствовав собственному комфорту. К тому же, на трибуны вернутся люди, которые привыкли отдыхать с пенным, а значит, увеличатся продажи билетов и общий бюджет противостояний.

Шпрыгин напомнил, что до отмены продажи пива были достаточно велики.

«Инициативу депутатов правительство поддержало. И это очень хорошо. Продажа пива на стадионах — нормальная история», — резюмировал он.

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«Главный болельщик» Шпрыгин «топит» за пиво на стадионах
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