«Главный болельщик» Шпрыгин «топит» за пиво на стадионах

Президент Всероссийского объединения Александр Шпрыгин положительно охарактеризовал возвращение пива на трибуны.
Напомним, в среду, 23 октября, правительство утвердило законопроект о возобновлении продаж пенного напитка для любителей футбола. Новость о том, что отдыхать за просмотром можно будет привычным образом, очень обрадовала спортивную аудиторию – люди писали, что с радостью вновь начнут посещать матчи.
Эту же мысль высказал и главный болельщик Александр Шпрыгин. В беседе с 360 мужчина экспертно заявил, что на самом деле алкоголь абсолютно не сказывается на общем уровне агрессии на трибунах.
Скорее, эффект должен быть обратным – человек может позволить себе выпить, тем самым, поспособствовав собственному комфорту. К тому же, на трибуны вернутся люди, которые привыкли отдыхать с пенным, а значит, увеличатся продажи билетов и общий бюджет противостояний.
Шпрыгин напомнил, что до отмены продажи пива были достаточно велики.
«Инициативу депутатов правительство поддержало. И это очень хорошо. Продажа пива на стадионах — нормальная история», — резюмировал он.