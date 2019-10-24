Фурман объяснил, почему не смотрел сериал «Сваты» со своим участием

Актёр Семен Фурман в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о съемках в сериале «Сваты».

Ему в этой легендарной ленте досталась роль олигарха. При этом сам он сериал никогда не смотрит, потому что не считает свою роль в нем выдающейся и значимой для себя.

«Атмосфера на съемках замечательная была, дружественная. Все это было очень весело, но сам сериал я не смотрел. Я не смотрел его вовсе не потому, что считаю, что это очень плохой сериал, нет. Я себя в нем не могу видеть. Мне хочется играть что-то другое. Потому что, когда меня приглашали куда-то в кино, это всегда была роль старого жирного небритого еврея. Никогда сыграть кого-то в кино мне не удавалось и не давали, поэтому для меня это не работа. Играть старого жирного еврея мне надо, потому что я и так им являюсь», — заявил Фурман.

Он заметил, что все равно мечтает о какой-нибудь значимой роли в своей судьбе в будущем. «Сыграю я, когда меня пригласят на роль Отелло или Гамлета, или Ромео. Тогда можно говорить, что я кого-то играю. А когда мне меняют только головной убор и трусы разного цвета. Ну какая это актерская работа?» — сказал актер.