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Дженнифер Энистон назвала жестокую диету причиной своей молодости

50-летняя актриса предпочитает не принимать пищу по 16 часов.

Дженнифер Энистон назвала жестокую диету причиной своей молодости
Дженифер Энистон. Фото: Инстаграм

50-летняя актриса Дженнифер Энистон рассказала о диете, которая, по ее личному мнению, помогает ей сохранять молодость. Обладательница «Золотого глобуса» поведала, что четко следит за, так называемым, принципом «прерывистого голодания».

Его суть заключается в том, чтобы не принимать твердую пищу в течение 16 часов. При этом важно, чтобы часы сна так же попадали в указанный промежуток времени. Таким образом, здоровье человека не пострадает, а позавтракать он сможет к 10 часам утра.

В беседе с Guardian Энистон отметила, что, несмотря на жесткий тайминг, она может позволить себе поесть все, что угодно, главное – суметь остановить себя ровно к тому моменту, когда начнется следующая фаза голодания. Дженнифер также отметила, что бывает день, когда она позволяет себе расслабиться.

В эти сутки актриса употребляет сок сельдерея. Справиться с голоданием Джен нередко помогает и медитация. На тренировках актриса бывает не меньше 5 раз в неделю. Судя по всему, рецепт Энистон пришелся по душе и другим звездам. Так, Риз Уизерспун регулярно обращается к коллеге за советом и признается, что стала чувствовать себя лучше.

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Дженнифер Энистон назвала жестокую диету причиной своей молодости
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