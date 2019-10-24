НОВОСТИ

Работа — не сахар: девушка погрузилась в депрессию, раскладывая дорогие конфеты

В день жительница Ирландии упаковывала в обертки по 400 сладостей, прикасаясь в ним только пинцетом.

Работа — не сахар: девушка погрузилась в депрессию, раскладывая дорогие конфеты
Девушка целый день проводила с маленькими конфетами. Фото: Olga Sokolova/Russian Look

В Ирландии кондитер подала в суд на ресторан, в котором ранее работала. Адвокат 28-летней Шерон Андерсон заявляет, что у его подзащитной наблюдается сильная боль в запястье из-за перенапряжения руки.

Причина в том, что каждый день девушку заставляли выполнять кропотливую и однообразную работу: за смену она должна была положить 400 конфет в маленькие пакетики с помощью пинцета, а потом торопилась сделать шоколадные игральные карты, пока не застыл приготовленный шоколад.

В 2015 году повар уволилась из ресторана в состоянии депрессии и с тех пор не могла нормально работать. Похоже, что спустя четыре года ей пришло на ум, где взять деньги на жизнь — отсудить их у своего бывшего работодателя.

Как передает Daily Mail, страдающая от боли в руке кондитер подала иск к сети The Fat Duck Ltd на сумму в 200 тысяч фунтов стерлингов. Шеф-повар заведения, знаменитый Хестон Блюменталь , категорически отрицает свою вину.

Он заявил, что работа, которую выполняла Шерон, типична для кондитерской и практикуются во многих других ресторанах высокой кухни.

Кто, по-вашему, прав в этой истории?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

иск в судкондитерскаяконфетыработаработа в ресторанесладоститравма рукишоколад
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Работа — не сахар: девушка погрузилась в депрессию, раскладывая дорогие конфеты
Интересно?
Поделись с друзьями: