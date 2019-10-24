Работа — не сахар: девушка погрузилась в депрессию, раскладывая дорогие конфеты

В день жительница Ирландии упаковывала в обертки по 400 сладостей, прикасаясь в ним только пинцетом.

В Ирландии кондитер подала в суд на ресторан, в котором ранее работала. Адвокат 28-летней Шерон Андерсон заявляет, что у его подзащитной наблюдается сильная боль в запястье из-за перенапряжения руки.

Причина в том, что каждый день девушку заставляли выполнять кропотливую и однообразную работу: за смену она должна была положить 400 конфет в маленькие пакетики с помощью пинцета, а потом торопилась сделать шоколадные игральные карты, пока не застыл приготовленный шоколад.

В 2015 году повар уволилась из ресторана в состоянии депрессии и с тех пор не могла нормально работать. Похоже, что спустя четыре года ей пришло на ум, где взять деньги на жизнь — отсудить их у своего бывшего работодателя.

Как передает Daily Mail, страдающая от боли в руке кондитер подала иск к сети The Fat Duck Ltd на сумму в 200 тысяч фунтов стерлингов. Шеф-повар заведения, знаменитый Хестон Блюменталь , категорически отрицает свою вину.

Он заявил, что работа, которую выполняла Шерон, типична для кондитерской и практикуются во многих других ресторанах высокой кухни.

Кто, по-вашему, прав в этой истории?