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100 тысяч рублей за ночь: «экс-возлюбленная» Серова оказалась эскортницей

Творческая группа Андрея Малахова устроила несколько подставных встреч моделям с разными мужчинами.

100 тысяч рублей за ночь: «экс-возлюбленная» Серова оказалась эскортницей
Дарья Друзьяк. фото: instagram.com/dariafriendsk/

Андрей Малахов решил провести расследование со своей командой и узнать, действительно ли многие звезды Instagram, блогеры и модели оказывают эскорт-услуги. В студии передачи «Прямой эфир» побывала фотомодель Кира Майер. Она провела экскурсию по своей роскошной квартире с большой гардеробной, где хранятся только брендовые вещи. Девушка не скрывает, что на шопинг может спустить 5 миллионов рублей за один раз.

Эффектная брюнетка объяснила, что всего добилась сама. Она приехала в Москву из небольшого города, получила образование и встретила мужчину, который теперь содержит ее. Имя своего возлюбленного Кира хранит в секрете. Редакторы передачи связались с агентом девушки и договорились о встрече в отеле с дальнейшим продолжением. Это обошлось в 1500 долларов. В назначенный час модель пришла в арендованные апартаменты. Она предлагала интимные услуги. Когда были показаны кадры с ее откровениями, девушка сбежала из студии.

Кира Майер живет роскошной жизнью. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Как оказалось, в списках эскортниц время от времени попадают имена звезд. Пиар-директор Натальи Рудовой — Ангелина Дубровская рассказала, как ее подопечная оказалась в подобном списке.

«Каждое первое сообщение было про то, сколько стоит снять, когда она сможет выехать. Предлагали двойную оплату, чем указано на сайте. За пять дней на Мальдивах предлагали порядка семи миллионов рублей», — вспомнила женщина.

Дубровская опровергла также слухи, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова родила ребенка не от него. «Она абсолютно домашний человек. Живет с кошками и мужем. Все у них хорошо», — отметила пиар-агент. Она подчеркнула, что в списки эскортниц постоянно попадают известные имена, но этому верить нельзя.

Рудовой пришлось извиняться перед Дубровской из-за ложной информации в Интернете. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

В студию пришла Дарья Друзьяк. Ранее она оказалась в центре скандала, заявив, что у нее был роман с Александром Серовым. Девушка утверждала, что ждала ребенка от артиста, но это оказалось ложью. В телеграм-каналах часто попадают ее переписки с мужчинами, где она соглашается на «выезды».

«Я могу позволить себе путешествовать. То что вы показывали, в каких-то группах сообщения, любой человек может взять мои фото и видео и разместить где угодно. Так это и происходит», — попыталась оправдаться девушка.

Однако редакторы передачи связались с ее агентом. За 2500 долларов им удалось договориться о встрече с Друзьяк. Она пришла на встречу с подставным бизнесменом. Выпив несколько бокалов, Дарья согласилась поехать с мужчиной за границу за 100 тысяч рублей за ночь.

Друзьяк согласилась уединиться с мужчиной за деньги. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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Тэги:

Дарья ДрузьякКира МайерНаталья РудоваПрограмма "Прямой эфир"
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100 тысяч рублей за ночь: «экс-возлюбленная» Серова оказалась эскортницей
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