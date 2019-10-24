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После звонка неизвестного сотрудников ВГТРК эвакуировали из-за угрозы взрыва

После звонка неизвестного к зданию стянуты силы полиции и кинологи.

После звонка неизвестного сотрудников ВГТРК эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сотрудников телеканала ВГТРК эвакуировали из-за сообщения о бомбе ФОТО: кадр с видео
Сотрудников Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) срочно эвакуируют из здания, где располагается телеканал. Причиной стал звонок неизвестного человека, звонивший сообщил, что в одном из помещений заложена бомба.
Сразу после сообщения на место прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Пока первые занимались эвакуацией, вторые начали обследование здания, чтобы убедиться в наличии или отсутствии взрывного устройства.
Сотрудники телеканала находятся рядом со зданием на 5-й улице Ямского Поля. Пока подтвердить или опровергнуть информацию о бомбе в полиции не спешат, проверка еще не завершена, сообщили источники в правоохранительных органах телеканалу «360».

Тем временем начата проверка по факту поступившего звонка, телефонному террористу придется нести ответственность за свой звонок, даже если это окажется неудачной шуткой.

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После звонка неизвестного сотрудников ВГТРК эвакуировали из-за угрозы взрыва
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