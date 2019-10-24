Монастырские трудники нашли на дне Волги корабль времен Ивана Грозного

Древнее судно много десятилетий покоилось на дне Волги недалеко от Самары.

В районе Свято-Богородичного Казанского монастыря обнаружили на дне Волги старинный корабль времен Ивана Грозного.

Практически сразу после обнаружения ученые Самарского государственного технического университета направили к месту экспедицию.

Очутившиеся на глубине водолазы выяснили, что корабль залегает на глубине около 10 метров. Сам он достаточно большой по размеру – не менее 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть кормы уже ушла в песок, но на снимках с места можно увидеть, что некоторая часть до сих пор находится выше уровня грунта.

Установить, когда именно корабль был сконструирован, ученые смогли, взяв с места фрагмент древесины и сохранившийся кованый гвоздь.

Специалисты провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что объект был создан в 1415 году. Сейчас специалисты гадают, кто именно мог владеть транспортным средством, ведь на тот момент такой большой агрегат вряд ли мог принадлежать какому-то из русских государств.

Скорее всего, судно на самом деле имеет азиатское или скандинавское происхождение, отмечают в учреждении.