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Монастырские трудники нашли на дне Волги корабль времен Ивана Грозного

Древнее судно много десятилетий покоилось на дне Волги недалеко от Самары.

Монастырские трудники нашли на дне Волги корабль времен Ивана Грозного
Кадр из Ютуб

В районе Свято-Богородичного Казанского монастыря обнаружили на дне Волги старинный корабль времен Ивана Грозного.

Практически сразу после обнаружения ученые  Самарского государственного технического университета направили к месту экспедицию.

Очутившиеся на глубине водолазы выяснили, что корабль залегает на глубине около 10 метров. Сам он достаточно большой по размеру – не менее 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть кормы уже ушла в песок, но на снимках с места можно увидеть, что некоторая часть до сих пор находится выше уровня грунта.

Установить, когда именно корабль был сконструирован, ученые смогли, взяв с места фрагмент древесины и сохранившийся кованый гвоздь.

Специалисты провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что объект был создан в 1415 году. Сейчас специалисты гадают, кто именно мог владеть транспортным средством, ведь на тот момент такой большой агрегат вряд ли мог принадлежать какому-то из русских государств.

Скорее всего, судно на самом деле имеет азиатское или скандинавское происхождение, отмечают в учреждении.

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Тэги:

археоллогияИван Грозный
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Монастырские трудники нашли на дне Волги корабль времен Ивана Грозного
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