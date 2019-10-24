Ученые: средневековый 46-летний шотландец выглядел глубоким стариком

Как лица наших предков, если фотографий и портретов не осталось? По костям.

В Британии недавно восстановили лицо мужчины, жившего в Шотландии более 600 лет назад, то есть, в средневековье. Останки нашли во время реконструкции Абердинской художественной галереи в 2015 году.

Специалисты по компьютерной графике использовали технологию реконструкции лица и узнали, как выглядел человек времен, когда лошади были основным средством передвижения.

Как пишет Sky News, найденный скелет принадлежал мужчине около 46 лет, ростом он был примерно 160 сантиметров и явно страдал от заболеваний зубов и суставов.

Современные технологии позволили наглядно посмотреть, как выглядел средневековый человек. Ведь даже выдающиеся художники того времени далеко не всегда могли точно передать черты лица.

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Напомним, огромный вклад в исследование зависимости черт лица от черепа внес советский антрополог Михаил Герасимов. Он же придумал уникальную методику восстановления лица по костям и воссоздал по ней головы питекантропов, неандертальцев, а также исторических личностей: Ярослава Мудрого, Ивана Грозного и Тамерлана.