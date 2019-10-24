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Ученые: средневековый 46-летний шотландец выглядел глубоким стариком

Найденные археологами останки снова обрели лик с помощью компьютера.

Ученые: средневековый 46-летний шотландец выглядел глубоким стариком
Кости, пролежавшие в земле более 600 лет, рассказали ученым, как выглядели люди той эпохи. Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Как лица наших предков, если фотографий и портретов не осталось? По костям.

В Британии недавно восстановили лицо мужчины, жившего в Шотландии более 600 лет назад, то есть, в средневековье. Останки нашли во время реконструкции Абердинской художественной галереи в 2015 году.

Специалисты по компьютерной графике использовали технологию реконструкции лица и узнали, как выглядел человек времен, когда лошади были основным средством передвижения.

Как пишет Sky News, найденный скелет принадлежал мужчине около 46 лет, ростом он был примерно 160 сантиметров и явно страдал от заболеваний зубов и суставов.

Современные технологии позволили наглядно посмотреть, как выглядел средневековый человек. Ведь даже выдающиеся художники того времени далеко не всегда могли точно передать черты лица.

Череп
Вот так старый череп обрел новое лицо. Фото: AOC Archaeology Group

Напомним, огромный вклад в исследование зависимости черт лица от черепа внес советский антрополог Михаил Герасимов. Он же придумал уникальную методику восстановления лица по костям и воссоздал по ней головы питекантропов, неандертальцев, а также исторических личностей: Ярослава Мудрого, Ивана Грозного и Тамерлана.

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археологияВеликобританияисториялицоСредневековьечерепШотландия
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Ученые: средневековый 46-летний шотландец выглядел глубоким стариком
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