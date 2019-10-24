«Лена, пять!»: Батурина 5-й раз возглавила список богатейших женщин России

Елена Батурина в пятый раз возглавила список богатейших женщин России. 24 октября Forbes в очередной раз обнародовал рейтинг самых обеспеченных женщин страны. Батурина в этом списке бессменный лидер уже не первый год. В текущем промежутке времени она разбогатела на 1,2 миллиарда долларов, тем самым сохранив показатель предыдущего года и увеличив показатель 2017-го на 200 миллионов.

Второе место второй год подряд занимает генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Сумма заработанных ею денег меньше на 200 миллионов долларов. Замыкает тройку жена миллиардера Юрия Ковальчука, Татьяна. Ковальчук стала единственной женщиной, которая появилась в рейтинге впервые. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

Мария Шарапова по-прежнему значится в списке самых богатых женщин страны. В этот раз теннисистка расположилась на 25 строчке со 180 миллионами долларов. В 2017 году Мария занимала 17 строчку со 160 миллионами.