«Гормональные уколы»: Семен Фурман объяснил, почему в тринадцать лет выглядел на сорок

Актер Семен Фурман в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему у него с четвертого класса начала расти борода и щетина. «Мама сделала мне серию гормональных уколов. Мужской половой гормон тестостерон в четвертом классе, представляете. Мать была немного сумасшедшая, поэтому сделала уколы. Ей казалось, что это прибавит размер. Об этом нельзя говорить в утренней программе», — сказал Семен Фурман.

Как отметил актер, он проскочил многие жизненные периоды после тех манипуляций над собой. «Те подростки, кто ощущал перемены на себе в течение нескольких лет, меня не поймут. У меня все случилось за неделю. Отросла борода, но при этом я перестал вдруг расти. Когда приходил в школу, то учителя говорили: «Сегодня не родительское собрание». Однажды спросили, чей я папа. Я ответил, что папа Семена Фурмана», — вспомнил актер.

Как сказал актер, комичные ситуации происходили с ним на каждом шагу. Однажды они с другом не успели запрыгнуть в уходящий трамвай. Пассажиры закричали: «Водитель, остановитесь. Мужчина с ребенком не успели сесть».

«В 13 лет я выглядел лет на сорок. Однажды с классом поехали на турбазу. Подошла женщина. Начала со мной заигрывать. Сказала, что ее зовут Алла. Я сделал вид, что мне страшно. Теперь я маленького роста. Позже врачи все-таки смогли донести до матери, что на размер это не влияет, но мне было уже не легче», — заявил актер.