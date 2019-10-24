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Джастин Бибер обзавелся портретом своей сверкающей камнями челюсти

Сейчас пользователи Сети гадают, во сколько обошелся певцу подобный шедевр.

Джастин Бибер обзавелся портретом своей сверкающей камнями челюсти
Джастин Бибер. Фото: Globallookpress

25-летний исполнитель Джастин Бибер заказал себе портрет своей вставной челюсти. Подобным образом артист решил увековечить память о своем украшении.

Имплант, инкрустированный драгоценными камнями, впервые был замечен у исполнителя в последних числах сентября. Тогда Бибер открыто хвастался накладкой на зубы и отмечал, что столь нестандартное украшение обошлось ему в 25 тысяч долларов.

Сейчас канадец решил пойти дальше и заказал большой холст с изображением собственного прикуса. Примечательно, что в кадр поместилась только улыбка и немного носа как самого Бибера, так и его супруги – модели Хейли Болдуин.

Сам Джастин в Twitter отметил, что речь идет о свадебном подарке – судя по всему, певец намерен преподнести изображение своего рта жене.

В социальных сетях мнения о картине разделились. Некоторые обвинили Бибера в сумасшествии и вспомнили, как некогда Том Круз увековечил продукты жизнедеятельности своей дочери в бронзе. Другие же заявили, что картина выглядит очень оригинальной.

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Джастин Бибер обзавелся портретом своей сверкающей камнями челюсти
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