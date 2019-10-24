«Цифровой мост»: в Ватикане придумали, как привлечь молодежь к вере

Они работают по принципу фитнес-трекера и синхронизируются с мобильным приложением.

Ватикан захотел сблизить католическую молодежь с Богом и еще больше вовлечь в веру. Помятуя об огромной любви подрастающего поколения к гаджетам, на прошлой неделе в Ватикане презентовали «умные» четки, работающее по принципу фитнес-трекера.

Они синхронизируются с мобильным приложением, которое напоминает обладателю четок о церковных праздниках.

Представители Римско-католической церкви поясняют, что им известно, как для молодежи сегодня важна цифровая реальность. Они проводят очень много времени в интернете и соцсетях. Потому, чтобы наладить диалог с человеком, и необходит такой «цифровой мост», пишет РИА Новости.

Напомним, накануне портал Teleprogramma.pro сообщал о том, что в ближайшем времени православный телеканал «Спас» запускает свое реалити-шоу «Остров». Участники проекта будут жить месяц в монастыре и искать ответы на волнующие их жизненные вопросы.