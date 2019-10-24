Без «тату» и с 100% зрением: кто сегодня отмечает День спецназа

24 октября в России отмечают День подразделений войск специального назначения.

Праздничный день отмечается в стране уже 14-й раз – в 2006 году президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ». Своей эту памятную дату считают различные типы войск – как сухопутные, так и воздушные, а также флотилия.

Ни для кого не секрет, что к бойцам различных подразделений предъявляются особые требования. У спецназовцев есть особый перечень запретных вещей.

Так, например, служить в подразделении нельзя тем, кто имеет проблемы со зрением. Зачастую ухудшение видимости негативно сказывается на работе силовика, а значит, даже незначительное изменение – это повод для отчисления.

Не сложится у мужчины со службой и в том случае, если он имеет татуировки. Наличие рисунков на теле может позволить оппонентам узнать того или иного бойца, что подвергает солдата опасности.

Как отмечает SMNews, некоторые военнослужащие, выходя на отдых, все же решаются сделать тату. Самым частым вариантом в таком случае становится летучая мышь как символ военной разведки.