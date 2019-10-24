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«Социальный эксперимент»: сообщение Волковой о беременности оказалось ложным

Актриса выложила в блог интригующее фото с животом, после чего ее принялись поздравлять звездные коллеги.

«Социальный эксперимент»: сообщение Волковой о беременности оказалось ложным
Екатерина Волкова. Фото Global look press

Екатерина Волкова немало удивила своих друзей и поклонников, выложив в личный блог фотографию, где она запечатлена на внушительном сроке беременности. «Скрывать уже нет смысла… Моя долгожданная Флоранс», — написала она. Звездные друзья, включая Елену Захарову, Ирину Гриневу, Елену Борщеву, Алену Водонаеву, Анну Чурину, Сергея  Лазарева и других, бросились радостно поздравлять актрису. Но, оказалось, что это все розыгрыш.

Животик был создан с помощью фоторедактора, цель шутки – социальный эксперимент. Звезда кино решила проверить, насколько люди доверяют информации в Сети.

«Даже мои друзья, которые видели меня неделю назад, больше поверили, что фото реальное, чем своим глазам», — написала Екатерина в блоге.

Единственное, что не было выдумано в этой истории – наличие Флоранс. Оказалось, что это героиня спектакля «Ловушка», в котором играет Волкова.

Что ж, эксперимент доказал – многие люди действительно полностью доверяют выдуманной картинке, даже не пытаясь проверить информацию лично. Кстати, некоторые звезды, узнав, что это шутка актрисы, тут же стали удалять свои поздравительные комментарии под постом.

Сама актриса отключила телефон, видимо, чтобы не отвечать на многочисленные звонки журналистов.

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Тэги:

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«Социальный эксперимент»: сообщение Волковой о беременности оказалось ложным
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