Поклонская раскритиковала Милонова, который объявил войну Хэллоуину

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская раскритиковала в Instagram своего коллегу Виталия Милонова, который объявил войну Хэллоуину. Ранее тот говорил, что данный праздник английский и его нужно игнорировать. Более того, в этом году Милонов открыл «горячую линию» по борьбе с Хэллоуином.

Экс-прокурор Крыма отметила, что не разделяет настороженное отношение коллеги к тыквам. Она призвала Милонова не вмешиваться в дела молодежи, которая и без него примет решение, какие праздники нужно отмечать, а какие недостойны внимания.

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В противовес Милонову Наталья Поклонская заявила, что просит всех учителей и родителей сообщать, где в школах идет давление в данном вопросе. Она считает, что в этом празднике нет ничего плохого.

Напомним, что несколько месяцев назад экс-прокурор Крыма рассталась со своим мужем, заслуженным юристом России Иваном Соловьевым, с которым была в браке чуть больше года. Депутат намекнула, что ее супруг любил выпить. Также она сказала, что не хочет больше давать каких-то расширенных комментариев по этому поводу.