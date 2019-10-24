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Поклонская раскритиковала Милонова, который объявил войну Хэллоуину

Как считает депутат, молодежь должна сама решить, какие праздники стоит отмечать.

Поклонская раскритиковала Милонова, который объявил войну Хэллоуину
Поклонская поддержала тех, кто празднует Хэллоуин/http://globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская раскритиковала в Instagram своего коллегу Виталия Милонова, который объявил войну Хэллоуину. Ранее тот говорил, что данный праздник английский и его нужно игнорировать. Более того, в этом году Милонов открыл «горячую линию» по борьбе с Хэллоуином.

Экс-прокурор Крыма отметила, что не разделяет настороженное отношение коллеги к тыквам. Она призвала Милонова не вмешиваться в дела молодежи, которая и без него примет решение, какие праздники нужно отмечать, а какие недостойны внимания.

В противовес Милонову Наталья Поклонская заявила, что просит всех учителей и родителей сообщать, где в школах идет давление в данном вопросе. Она считает, что в этом празднике нет ничего плохого.

Напомним, что несколько месяцев назад экс-прокурор Крыма рассталась со своим мужем, заслуженным юристом России Иваном Соловьевым, с которым была в браке чуть больше года. Депутат намекнула, что ее супруг любил выпить. Также она сказала, что не хочет больше давать каких-то расширенных комментариев по этому поводу.

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Виталий МилоновИван СоловьевНаталья ПоклонскаяХэллоуин
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Поклонская раскритиковала Милонова, который объявил войну Хэллоуину
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