В Узбекистане 19-летний студент проглотил швейную иглу во время чистки зубов. В региональном минздраве журналистам рассказали, что к врачам в панике обратился местный житель.

Он поведал, что пытался вынуть застрявшие остатки пищи между зубами, а затем сам не заметил, как скользкая иголка проскочила ему в горло. Понимая, что может умереть, студент позвонил врачам.

На рентгене медики увидели, что острое приспособление провалилось в шейный отдел позвоночника. Извлекать иглу хирурги решили инновационным хирургическим методом – с помощью электро-оптического преобразователя. Прибор позволил врачам не навредить кроветворной и нервной системе пациента, а также избавить его от помехи.

В министерстве РИА Новости отметили, что сейчас пострадавший уже пришел в себя и чувствует себя неплохо. В скором времени молодой человек будет выписан и некоторое время пробудет на реабилитации дома.