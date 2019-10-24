Русские олигархи ищут дворецкого-Дживса

Желающий получить работу соискатель не должен быть Овном, Раком и Весами по знаку зодиака.

Зажиточная российская семья удивила европейцев необычным поиском персонала. Олигархи разместили на профильном сайте объявление о поиске дворецкого.

Россияне пообещали платить соискателю в три раза больше, чем ему мог бы предложить Букингемский дворец, но в обмен на это он должен подходить по ряду их требований.

Так, магнаты хотят, чтобы их дворецкий обязательно жил в Лондоне и говорил, как минимум, на двух иностранных языках, не включая русский.

Помимо этого будущий дворецкий должен обладать большими знаниями обо всех лучших ресторанах Лондона и юга Франции, располагать дипломатическими навыками, чтобы решить практически любой конфликт в школе или магазине, а также всенепременно должен посмотреть сериал про Дживса и Вустера.

Не забыли россияне упомянуть и знак зодиака – так, они не готовы взять на работу Овна, Рака и Весы, а предпочтут Стрельца, Деву или Водолея.

Европейцам такие требования показались не только нереалистичными, но и слишком жесткими. Многие заявили, что никто не захочет работать в таком направлении, а значит, олигархам придется непросто, отмечает The Guardian.