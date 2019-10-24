НОВОСТИ

«Они умирали медленно»: 39 нелегальных мигрантов замерзли насмерть в закрытой фуре

38 взрослых и один ребенок хотели попасть из Бельгии в Великобританию.

«Они умирали медленно»: 39 нелегальных мигрантов замерзли насмерть в закрытой фуре
Фото: pixabay

39 нелегальных мигрантов замерзли насмерть, пытаясь попасть из Бельгии в Великобританию в холодильнике.

О том, что в металлическом гробу больше 15 часов томились люди, полиция узнала совершенно случайно. Владельца грузовика – 25-летнего Мориса Робинсона – заподозрили в убийстве.

В поисках доказательств правоохранители осмотрели все существующие грузовики в округе, а также обыскали все дома в семи милях друг от друга. Каков же был шок полицейских, когда они открыли одну из машин и обнаружили там свалку из тел – 39 человек замерзли и задохнулись в душной кабине транспортного средства.

Прибывшие на место медики рассказали, что перед гибелью взрослые и ребенок долго кричали и умоляли о помощи, но их никто не услышал. Все это время люди ютились на  маленькой площадке, предназначенной для перевозки печенья. Когда же врачи начали осмотр, они достаточно быстро поняли – спасать здесь уже некого.

Сейчас полиция прорабатывает сразу несколько банд контрабандистов, пытаясь найти убийц. Силовикам предстоит установить – с какой целью нарушители перевозили человеческий груз через границу, отмечает DailyMail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

криминал
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Они умирали медленно»: 39 нелегальных мигрантов замерзли насмерть в закрытой фуре
Интересно?
Поделись с друзьями: