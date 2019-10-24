«Они умирали медленно»: 39 нелегальных мигрантов замерзли насмерть в закрытой фуре

38 взрослых и один ребенок хотели попасть из Бельгии в Великобританию.

39 нелегальных мигрантов замерзли насмерть, пытаясь попасть из Бельгии в Великобританию в холодильнике.

О том, что в металлическом гробу больше 15 часов томились люди, полиция узнала совершенно случайно. Владельца грузовика – 25-летнего Мориса Робинсона – заподозрили в убийстве.

В поисках доказательств правоохранители осмотрели все существующие грузовики в округе, а также обыскали все дома в семи милях друг от друга. Каков же был шок полицейских, когда они открыли одну из машин и обнаружили там свалку из тел – 39 человек замерзли и задохнулись в душной кабине транспортного средства.

Прибывшие на место медики рассказали, что перед гибелью взрослые и ребенок долго кричали и умоляли о помощи, но их никто не услышал. Все это время люди ютились на маленькой площадке, предназначенной для перевозки печенья. Когда же врачи начали осмотр, они достаточно быстро поняли – спасать здесь уже некого.

Сейчас полиция прорабатывает сразу несколько банд контрабандистов, пытаясь найти убийц. Силовикам предстоит установить – с какой целью нарушители перевозили человеческий груз через границу, отмечает DailyMail.