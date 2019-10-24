«Задушит бедрами!»: в соцсетях опасаются за жизнь жениха бодибилдерши

Пользователи социальных сетей активно обсуждают будущую супружескую жизнь китайской культуристки Юань Хэжун. На днях ставшая знаменитой благодаря рельефному телу Юань намекнула, что в скором времени сменит статус. В личном микроблоге в Instagram китаянка опубликовала снимки, на которых показала, как подбирает свадебное платье.

Наряд, впрочем, фурора не произвел, чего нельзя сказать о формах Юань. Люди поспешили выразить опасения, что будущему супругу девушки будет несладко: ведь такими накачанными бедрами можно запросто раздавить человека. Нашлись и те, кто сравнил ноги девушки с мужскими и даже с конечностями животных.

Сама китаянка предпочла на провокации не реагировать. Девушка лишь подчеркнула, что не имеет профильного спортивного образования и людей не тренирует, но сама очень любит развивать физическую силу.

На жизнь Юань Хэжун зарабатывает медициной и позированием – девушка трудится врачом и моделью. Супруг девушки также работает врачом в клинике.

Официально торжество между бодибилдершей и медиком состоялось в начале октября, а 10 числа Юань уже забрала свидетельство о браке, отмечает AsiaOne.