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«Задушит бедрами!»: в соцсетях опасаются за жизнь жениха бодибилдерши

Невеста имеет настолько массивную фигуру, что некоторых она приводит в шок.

«Задушит бедрами!»: в соцсетях опасаются за жизнь жениха бодибилдерши
Китайская культуристка Юань Хэжун. Фото: Инстаграм

Пользователи социальных сетей активно обсуждают будущую супружескую жизнь китайской культуристки Юань Хэжун. На днях ставшая знаменитой благодаря рельефному телу Юань намекнула, что в скором времени сменит статус. В личном микроблоге в Instagram китаянка опубликовала снимки, на которых показала, как подбирает свадебное платье.

Наряд, впрочем, фурора не произвел, чего нельзя сказать о формах Юань. Люди поспешили выразить опасения, что будущему супругу девушки будет несладко: ведь такими накачанными бедрами можно запросто раздавить человека. Нашлись и те, кто сравнил ноги девушки с мужскими и даже с конечностями животных.

Сама китаянка предпочла на провокации не реагировать. Девушка лишь подчеркнула, что не имеет профильного спортивного образования и людей не тренирует, но сама очень любит развивать физическую силу.

На жизнь Юань Хэжун зарабатывает медициной и позированием – девушка трудится врачом и моделью. Супруг девушки также работает врачом в клинике.

Официально торжество между бодибилдершей и медиком состоялось в начале октября, а 10 числа Юань уже забрала свидетельство о браке, отмечает AsiaOne.

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«Задушит бедрами!»: в соцсетях опасаются за жизнь жениха бодибилдерши
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