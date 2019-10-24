Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Автор и сценарист заявил, что недоволен исполнителем главной роли — Александром Петровым.

Он считает, что центральные роли в кинолентах должны доверять не слишком популярным артистам. Только в этом случае зритель будет видеть в картине действительно героя произведения, а не любимого актера.

«Это не плохо, это по-другому. Петров достиг 100%-ной узнаваемости и люди будут смотреть фильм про Петрова. Если бы выбирал актеров я, я бы поменял Александра с Иваном Янковским, который больше похож на студента-филолога», — рассказал он Ксении Собчак на ее YouTube-шоу.

Отметим, что Янковскому тоже досталась далеко не последняя роль в фильме, он сыграл Петра Хазина, сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Именно из-за него герой Петрова Илья Горюнов садится в тюрьму.

Надо сказать, что Петров неприятно удивился словам Глуховского. Он отметил что на пресс-конференции писатель говорил совсем другое, в частности, что очень доволен его работой в фильме.