В Карелии разъяренного медведя отогнали от дрессировщика электрошокером

ЧП произошло в карельском городке Олонец во время циркового представления, кадры которого стали доступны ВКонтакте.

Медведь поначалу исправно выполняет команды мужчины, но потом неожиданно набрасывается на дрессировщика. Тот падает на пол, а животное пытается грызть дрессировщика.

Реакция зрителей и других пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Как отмечает Piter.tv, они возмутились из-за того, что арена шапито оказалась ничем не огорожена.

Журналисты отмечают, что дрессировщик, хотя и пострадал от лап зверя, но все-таки остался жив. Чтобы утихомирить медведя, другие работники использовали электрошокер.