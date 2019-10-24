«Больше, чем Машков!»: Петров озвучил сумму баснословных гонораров

Александр Петров зарабатывает 250 тысяч рублей за день съемок. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Актер долго сопротивлялся прямым вопросам Ксении, однако под ее напором все же сдался.

Услышав сумму, Ксения Анатольевна удивилась: «Это же больше, чем зарабатывает Машков!» «Нет, Машков намного больше получает, я думаю», — еще сильнее поразил Александр.

Итак, по данным Ксении Анатольевны, которые она собрала из каналов РБК, Бюллетеня кинокритиков и социальных сетей, Петров, плюс ко всему, получает за участие в рекламе – 18-22 млн рублей. Гонорар за его участие в пьесе «Вишневый сад» в Московском драмтеатре определяется суммой в 165 тыс. рублей. К тому же актеру, наверняка, неплохие деньги приносит продвижение различных брендов в его Instagram, где количество подписчиков у него перевалило за 1 млн.