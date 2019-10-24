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Фадеев ответил на вопрос, ревнует ли его жена к Серябкиной

По словам продюсера, супруга - мудрая женщина.

Фадеев ответил на вопрос, ревнует ли его жена к Серябкиной
Жена не ревнует Фадеева к Серябкиной/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на вопрос ведущей, как его супруга Наталья относится к его подопечным, в частности к Ольге Серябкиной.

Максим Фадеев. Фото
Жена не ревнует Фадеева к Серябкиной/globallookpress.com

Напомним, что несколько месяцев назад разразился жуткий скандал. Певица и экс-подопечная Фадеева Елена Темникова в одном из интервью обмолвилась, что якобы не раз заставала продюсера в номерах с Ольгой Серябкиной.

«Она не ревнует меня к подопечным. Наташа – мудрый человек. Мы уже с Наташей тридцать лет вместе. Это полностью заслуга жены, что мы сохранили нашу любовь. Она меня просто любит. Просто любит и все. По-настоящему. Я это чувствую каждой клеткой. Она может даже мне ничего не говорить. Просто подойдет, посмотрит на меня и обнимет», — сказал продюсер.

При этом Максим Фадеев признался, что с годами его чувства к супруге претерпели определенную эволюцию. «Сначала была юношеская страсть — теперь уважение», — заявил он.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Елена ТемниковаМаксим ФадеевНаталья ФадееваОльга Серябкина
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Фадеев ответил на вопрос, ревнует ли его жена к Серябкиной
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