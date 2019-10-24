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В Польше выбросили тело умершего украинца в лес

Женщина запретила работникам помогать пострадавшему.

В Польше выбросили тело умершего украинца в лес
Кадр из Ютуб

В Польше владелица гробовой мастерской выбросила умирать на улице своего сотрудника из Украины.

Как стало известно, 36-летний уроженец Прикарпатья некоторое время трудился на заводе по производству похоронной атрибутики недалеко от Нового Томышля.

В одну из рабочих смен сотруднику стало плохо. Когда о случившемся узнала начальница, она отстранила мужчину от работы, но помогать ему отказалась. Запретила она вызывать скорую помощь и другим сотрудникам. Однако те не смогли остаться равнодушными к случившемуся – они собственными силами ненадолго привели коллегу в чувство.

Чуть позже 36-летний украинец вновь потерял сознание и больше его не обрел, отмечает телеканал ТСН. Когда полячка узнала, что уроженец Прикарпатья умер, она попросила другого украинца помочь ей спрятать тело. Труп работника пара злоумышленников отвезла за 125 километров от места гибели, а затем бросила в лесу, не потрудившись закопать.

Чуть позже тело было найдено. Согласившийся помогать начальнице мужчина сразу во всем сознался и заявил, что руководитель буквально вынудила его согласиться на злодеяние. Сейчас женщине уже предъявлено обвинение, в скором времени дело заслушает суд.

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В Польше выбросили тело умершего украинца в лес
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