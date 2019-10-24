Петров оправдался перед Собчак за «смазливую внешность»

За три года фильмы с актером принести его создателям доход в 8 млрд рублей.

В эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Александр Петров попытался объяснить, в чем секрет его популярности. По словам ведущей Ксении Анатольевны, за последние три года фильмы с участием Петрова собрали 8 млрд рублей.

Собчак предположила, что виновата в этом смазливая внешность актера. Любимец публики согласился, что привлекательность артиста важна, но он считает это не самым главным. Александр думает, что зрители ценят его именно за актерское мастерство.

Ведущая с помощью популярной шутки решила усомниться в этом, рассказав интернет-мем: «Что делает Кристиан Бэйл для новой роли? Худеет, толстеет, снова худеет, качается, учится скакать на коне, дышать под водой и так далее. Что делает Александр Петров? Переодевается». Петров намек понял, но заявил, что он с удовольствием бы изменил себя, но не делает этого, потому что не просят режиссеры.

Александр сказал, что просто большой фанат профессии – много работает и снимается. Тут Собчак тоже намекнула звезде, что, возможно, он просто хватается за все роли подряд. Петров не согласился с этим. «В последнее время я научился говорить «нет», — сказал он.