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В соцсетях заметили, как за Зеленским «подглядывала» неизвестная девушка

Украинский лидер снова попал в неловкую ситуацию во время визита в Японию.

В соцсетях заметили, как за Зеленским «подглядывала» неизвестная девушка
Владимир Зеленский. Фото: YouTube

За свою недолгую политическую карьеру новый президент Украины уже не раз попадал в неловкие, двусмысленные и просто смешные ситуации. Очередная долго ждать себя не заставила. Все произошло в Японии во время официального визита.

Украинский лидер давал интервью, а видеокамеры беспощадно фиксировали странные телодвижения и жесты девушки периодически выглядывающей из-за угла. Издание «Страна.ua» предположило, что это была Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского. И своим поведением она как бы намекала журналистам, что беседу пора сворачивать.

Поведение представителя президента и обескуражило, и насмешило, мол, «дайте нам это развидеть». Некоторые пользователи резонно заметили, что Мендель вполне могла бы и укусить кого-то.

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Владимир Зеленский
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В соцсетях заметили, как за Зеленским «подглядывала» неизвестная девушка
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