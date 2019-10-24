Дочь «Рокки»: 22-летняя Софи Сталлоне мечтает о роли Лары Крофт

Знаменитый актер надеется, что старшая дочь станет такой же знаменитой, как и он сам.

Неоднократно называвший старшую дочь «любовью всей своей жизни» Сильвестр Сталлоне стал телохранителем 22-летней Софи.

На днях «Рокки» опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором показал, как развлекается со своими детьми в свободное от работы время. В кадре Софи предстала в образе Лары Крофт.

Сам Сильвестр предпочел не менее брутальное амплуа телохранителя девушки. Для того, чтобы максимально создать угрожающий вид, Сталлоне обнажил свои многочисленные татуировки и сделал пафосное лицо.

В подписи к снимку голливудский актер не смог удержаться от ироничного комментария. Фолловерам он пояснил, что образ Лары Софи выбрала для празднования Хэллоуина, он же просто решил подыграть ей, представившись «странным амбалом».

В комментариях сама Софи отметила, что однозначно является «дочерью своего отца», и поблагодарила Сильвестра за участие в идее.