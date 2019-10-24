НОВОСТИ

Гуляка-отец растратил деньги умирающего сына на попойки с девушками

В Бразилии отец трудноизлечимого мальчика бросил своего ребенка и потратил собранные на его лечение деньги на гулянки с дамами.

Гуляка-отец растратил деньги умирающего сына на попойки с девушками
Фото: Pixabay

Пугающая своей жестокостью история произошла в Бразилии: медики поставили тогда еще семимесячному Мигелю страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия.

Для малыша это означало, что он вряд ли когда-то сможет ходить. На начальном этапе родители малыша сдаваться не планировали – они организовали сбор в социальных сетях. Почти за год с помощью неравнодушных Матеус Алвес и Карин Родригес скопили немалую финансовую подушку – почти 250 тысяч долларов.

Чтобы средства были в сохранности, мать и отец распределили их на четыре счета – каждый имел доступ только к половине. В мае Матеус Алвес сообщил супруге, что должен уехать из страны на заработки.

С тех пор глава семейства практически пропал – сына он навещал несколько раз, а затем и вовсе с баланса Мигеля стали пропадать деньги. Шокированная мать обратилась в полицию.

Отыскать «безутешного» отца удалось в роскошном отеле в Баийя, который тот снял на деньги своего неизлечимо больного сына.

Мужчина тратил средства на запрещенные препараты и шикарную одежду, а чтобы по ночам не было так одиноко, заказывал проституток.

Из-за невозможности купить дорогостоящее лекарство, двухлетний Мигель не выжил – мальчик умер на руках собственной матери. Правоохранительным органам же обвиняемый мужчина заявил – он стал жертвой вымогательства,  пишет Pleno.news

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

криминал
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гуляка-отец растратил деньги умирающего сына на попойки с девушками
Интересно?
Поделись с друзьями: