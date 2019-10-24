Гуляка-отец растратил деньги умирающего сына на попойки с девушками

В Бразилии отец трудноизлечимого мальчика бросил своего ребенка и потратил собранные на его лечение деньги на гулянки с дамами.

Пугающая своей жестокостью история произошла в Бразилии: медики поставили тогда еще семимесячному Мигелю страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия.

Для малыша это означало, что он вряд ли когда-то сможет ходить. На начальном этапе родители малыша сдаваться не планировали – они организовали сбор в социальных сетях. Почти за год с помощью неравнодушных Матеус Алвес и Карин Родригес скопили немалую финансовую подушку – почти 250 тысяч долларов.

Чтобы средства были в сохранности, мать и отец распределили их на четыре счета – каждый имел доступ только к половине. В мае Матеус Алвес сообщил супруге, что должен уехать из страны на заработки.

С тех пор глава семейства практически пропал – сына он навещал несколько раз, а затем и вовсе с баланса Мигеля стали пропадать деньги. Шокированная мать обратилась в полицию.

Отыскать «безутешного» отца удалось в роскошном отеле в Баийя, который тот снял на деньги своего неизлечимо больного сына.

Мужчина тратил средства на запрещенные препараты и шикарную одежду, а чтобы по ночам не было так одиноко, заказывал проституток.

Из-за невозможности купить дорогостоящее лекарство, двухлетний Мигель не выжил – мальчик умер на руках собственной матери. Правоохранительным органам же обвиняемый мужчина заявил – он стал жертвой вымогательства, пишет Pleno.news