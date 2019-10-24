Между Римом и Брюсселем:  Москва вошла в рейтинг «горячих» городов мира

Аналитики озвучили список самых сексуально атмосферных городов мира. И наша Москва не подкачала!

Всего в список от bigseventravel вошли 50 населенных пунктов из различных частей мира. Так, есть в этом перечне и российский город – Москва расположилась на 21-й строчке. Создатели рейтинга отмечают в жителях столицы «удивительно сексуальный акцент», а также подчеркивают – Москва является родиной нескольких самых ярких моделей мира.

Из «экзотичных» городов в рейтинге перечислены Дунгуань (Китай) со значительным преобладанием женского населения над мужским, столица казино Лас-Вегас (США), Ибица (Испания) и даже «голый город» с труднопроизносимым для русского человека названием Кап-д’Агд.

Первая тройка, вполне ожидаемо, выглядит так: Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США).

Авторы рейтинга отмечают, что список составлялся на основе опроса подписчиков на социальных платформах. Ключевыми пунктами, влияющими на положение населенного пункта в списке, были частота занятий интимом, количество романтичных мест, а также количество холостяков, пишет 7 Travel.