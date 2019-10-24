Клявер признался, почему не смог жить с матерью дочери Евой Польной

Музыкант Денис Клявер рассказал, почему он не стал жить с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной. От нее у него родилась дочь. Причем о существовании ребенка долгое время никто не знал.

Как сказал музыкант, это все слухи, что он не признавал ребенка. Просто они с Евой не хотели афишировать рождение дочери. Когда ребенок подрос, они оформили все документально. Как сказал певец, конечно, со стороны такой подход к делу выглядит достаточно легкомысленным. При этом сам он и не собирается оправдываться.

«Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели «ради счастья ребенка» мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах», — сказал Денис Клявер.

Как считает певец, если человек любит своих детей, то он всегда найдем компромисс с матерью ребёнка. Сам он смог выстроить хорошие отношения с Польной, чтобы их ребёнку было комфортно, сообщает «АиФ».