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Фадеев назвал единственную певицу в стране, которая может диктовать условия

Все остальные музыканты, как он считает, и близко не дотягивают до ее уровня.

Фадеев назвал единственную певицу в стране, которая может диктовать условия
Фадеев рассказал об условиях работы с музыкантами/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что музыканты не имеют права диктовать свои условия продюсерам. Единственным человеком, кто имеет на это право, он считает Аллу Пугачеву, потому что рядом с ней по уровню таланта никого и близко нет.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев высказался о работе с музыкантами/http://globallookpress.com/

«Я строю свой дом. Я архитектор, я хозяин. Я хозяин всех своих песен. Я заплатил за их развитие. Артисты просто вышли на сцену и спели», — сказал он. Алла Довлатова отметила, что многие исполнители считают, что песня не стала бы хитом, если бы именно они ее не спели. «Если это скажет Пугачева, то да. А больше я не знаю подобных певиц», — сказал Максим Фадеев.

Также он отметил, что сумма гонорара исполнителя зависит от его вклада в развитие лейбла. «Есть только поющие голоса, а есть творческие люди. К ним у меня совсем другой подход. «Я честно скажу, я ценю людей, но перестал в последнее время ценить певцов. Скажу, что и среди певцов есть хорошие люди, но они, к сожалению, зачастую не творцы», — заметил продюсер.

Также он ответил, на каких условиях работает с музыкантами своего лейбла. Им нельзя не поехать в гастрольный тур, нельзя отказаться петь песню на сцене. В то же время он всегда готов пойти навстречу и отменить концерт, если исполнитель заболел. Также музыканты могут давать интервью без согласования с ним.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАлла ПугачеваМаксим Фадеев
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Фадеев назвал единственную певицу в стране, которая может диктовать условия
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