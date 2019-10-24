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Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой

Площадь жилья на улице Мосфильмовская составляет 220 квадратных метров.

Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой
Бузова рассказала о своей квартире/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова рассказала во время премии «Прорыв года» о своей квартире в Москве, которую она недавно купила за 120 миллионов рублей. Апартаменты находятся на Мосфильмовской улице в столице.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото
Бузова вспомнила неудачный брак с Тарасовым/http://globallookpress.com/

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно», — уточнила Бузова.

Как сказала исполнительница, она очень счастлива. Теперь для нее начинается очень важный этап. Необходимо сделать в квартире ремонт. Сама она, как честно призналась, в этом мало что понимает, поэтому будет нанимать специалистов.

Что касается личной жизни, то здесь у Бузовой все без изменений. Она по-прежнему одинока. При этом она сказала, что никого из представителей сильного пола в свое жилье больше не допустит. По словам ведущей, однажды она уже обожглась на этом. Звезда намекнула на неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, который после расставания оставил ее ни с чем, сообщает «Комсомольская правда».

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Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой
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