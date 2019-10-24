Сурганова не верила, что создаст группу после расставания с Арбениной

По словам исполнительницы, у нее была неуверенность в своих творческих силах.

Певица Светлана Сурганова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, что не сразу поверила в создание своей собственной группы после расставания с Дианой Арбениной. Напомним, что вместе они выступали в группе «Ночные снайперы».

«Когда мы расстались с Дианой Арбениной, то я не сразу поверила в свои силы по созданию новой группы. Поклонники смогли меня убедить, что я могу петь и свои песни. Благодаря этой эмоциональной поддержке появился коллектив «Сурганова и оркестр». Тогда еще не было соцсетей. Мне многие писали слова поддержки. Я перестала бояться саму себя. У меня пропала неуверенность в себе», — сказала Светлана Сурганова.

Как сказала яркая исполнительница, сегодня ее основной заработок – живые концерты. Есть еще небольшие авторские отчисления, но выжить на них нереально. «В ближайшее время выступим в Москве и Санкт-Петербурге. Петь будем, как в детстве, тихо и душевно. Выступать будем впятером или, может, вшестером», — добавила звезда.

При этом Сурганова посоветовала всем поклонникам поторопиться, чтобы попасть на ее выступления. В недалёком будущем группа уйдет в творческий отпуск. В течение полугода музыкальный коллектив не будет давать концерты. Сурганова займется написанием новых текстов.