Стало известно, почему не вышло шоу Малахова о трагедии на прииске

Накануне сообщалось. что программу сняли с эфира в Красноярском крае.

Шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» всегда освещает самые резонансные и провокационные темы. Ожидаемо, прорыв дамбы в Красноярском крае и гибель людей на прииске должна была выйти в эфир. Но накануне стало известно, в самом Красноярском крае выпуск программы по этой больной теме не показали.

Издание «Подъем» со ссылкой на представителей телеканала «Россия 1» сообщает, что именно этот выпуск шоу и не планировали показывать на всю страну и это обычная практика. Программу про дамбу собирались показывать только в Сибири и на Дальнем Востоке, а на Урале и центральной части страны – нет.

«Это нередкая практика для программы Андрея Малахова. Мы ничего не снимали с эфира», — подчеркнули в пресс-службе.

«Подъем» отмечает, что в Красноярском крае шоу Махалова в эфир так и не вышло.