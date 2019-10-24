Харламов извинился перед Гузеевой за троллинг

На YouTube вышел очередной выпуск «Ошуительного хоу» Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Программа, как всегда, получилась веселой и остроумной, и даже неожиданной. Все потому, что Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой, ведущей программы «Давай поженимся!», которую троллил в последнее время. Эти посты набирали огромное число комментариев и просмотров.

Героем шоу юмористов стал их коллега Александр Ревва, который и завел разговор об актрисе. Гарик признался, что не знаком с актрисой, и вообще ему кажется, что у Ларисы на него аллергическая реакция, ведь он ее лично не оскорблял, а просто цитировал. Александр отметил, мол, она великолепна и предложил посодействовать – устроить встречу.

Далее участники шоу начали разыгрывать возможные варианты и сценарии примирения.

«Во-первых, я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали «П…». Ну, вы же сказали, а всем стало смешно»., — говорит свои реплики Харламов.

«Да, говорила. Но я же сказала это сгоряча», — отвечает за Гузееву Тимур Батрутдинов.

больше по теме Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой Телеведущий не понял, как юморист мог пропустить смешной ролик со своей коллегой.

«До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает вашу передачу «Давай поженимся!»», — отмечает Гарик.

«Давай!», — неожиданно отвечает «Гузеева».

Затем, уже серьезно, Харламов обратился к телеведущей.

«В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания – обидеть вас. Мы вас очень любим», — сказал Харламов.

Так что, возможно безжалостная эпопея троллинга Гарика Харламова в своем Instagram над актрисой, подошла к концу. Но это не точно.