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Культовый кардиган Курта Кобейна продали за 258 тысяч долларов

Лидер Nirvana надевал его для выступления в программе MTV Unplugged.

Культовый кардиган Курта Кобейна продали за 258 тысяч долларов
Курт Кобейн. Фото: ZUMAPRESS.com

Кардиган Курта Кобейна — один из самых знаменитых «музыкальных» предметов одежды в мире. Именно в нем певец в 1993 году появился на шоу MTV Unplugged — тогда группа Nirvana исполнила свой самый знаменитый телеконцерт. 

Кардиган оказался на аукционе в Лос-Анджелесе и ушел с молотка за 258 тысяч долларов. Любимый предмет гардероба Курта Кобейна, который умер в 1994 году, был не в идеальном состоянии — он был прожжен сигаретой. 

Вдова Кобейна, Кортни Лав, вручила кардиган в качестве подарка одному из фанатов мужа спустя два года после его смерти. Прежде чем выставить на продажу, поклонник хранил вещь у себя дома в течение 25 лет. 

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Культовый кардиган Курта Кобейна продали за 258 тысяч долларов
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