Культовый кардиган Курта Кобейна продали за 258 тысяч долларов

Кардиган Курта Кобейна — один из самых знаменитых «музыкальных» предметов одежды в мире. Именно в нем певец в 1993 году появился на шоу MTV Unplugged — тогда группа Nirvana исполнила свой самый знаменитый телеконцерт.

Кардиган оказался на аукционе в Лос-Анджелесе и ушел с молотка за 258 тысяч долларов. Любимый предмет гардероба Курта Кобейна, который умер в 1994 году, был не в идеальном состоянии — он был прожжен сигаретой.

больше по теме В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна Его выписали еще в 1991 году.

Вдова Кобейна, Кортни Лав, вручила кардиган в качестве подарка одному из фанатов мужа спустя два года после его смерти. Прежде чем выставить на продажу, поклонник хранил вещь у себя дома в течение 25 лет.