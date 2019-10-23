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Звезда советского телевидения не могла выбраться из собственной квартиры

Лилия Юдина, одна из участниц легендарной программы «Кабачок «13 стульев»,» не смогла выйти из своего дома.

Звезда советского телевидения не могла выбраться из собственной квартиры
Лилия Юдина. Фото: Кристина Безбородова/КП

Лилия Юдина была известна в СССР прежде всего благодаря участию в легендарной программе «Кабачок «13 стульев»». Она играла там бывшую цирковую артистку пани Люцину. Ее коллегами по съемочной площадке были такие знаменитые артисты, как Спартак Мишулин, Георгий Вицин, Михаил Державин и Ольга Аросева. 

Сегодня 90-летняя артистка проживает в квартире в Москве. Именно в этом жилище Юдина и оказалась заперта. Как сообщает «5 канал», причиной стала входная дверь. Из-за заклинившего замка артистка не могла выйти наружу. 

На помощь прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Спасатели взломали замок и смогли вызволить артистку из квартиры. Как сообщается, с ней все было в порядке — помощь врачей не потребовалась. 

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«Кабачок 13 стульев»АктрисаЛилия ЮдинаМЧСполицейскиеполиция
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Звезда советского телевидения не могла выбраться из собственной квартиры
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