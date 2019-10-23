Звезда советского телевидения не могла выбраться из собственной квартиры

Лилия Юдина, одна из участниц легендарной программы «Кабачок «13 стульев»,» не смогла выйти из своего дома.

Лилия Юдина была известна в СССР прежде всего благодаря участию в легендарной программе «Кабачок «13 стульев»». Она играла там бывшую цирковую артистку пани Люцину. Ее коллегами по съемочной площадке были такие знаменитые артисты, как Спартак Мишулин, Георгий Вицин, Михаил Державин и Ольга Аросева.

Сегодня 90-летняя артистка проживает в квартире в Москве. Именно в этом жилище Юдина и оказалась заперта. Как сообщает «5 канал», причиной стала входная дверь. Из-за заклинившего замка артистка не могла выйти наружу.

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На помощь прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Спасатели взломали замок и смогли вызволить артистку из квартиры. Как сообщается, с ней все было в порядке — помощь врачей не потребовалась.