Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь

Николая Дроздова в нашей стране знает каждый. Он объездил если не весь мир, то большую его половину и всем без исключения делился со зрителями программы «В мире животных».

Сегодня профессор географического факультета МГУ, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни и с удовольствием делится историями прошлых дней.

Одна из них касается Елены Малышевой, которая недавно оказалась в больнице из-за гипертонии, сообщает сайт Радио «КП».

Оказывается, теледоктор спасла известному природоведу жизнь. Это произошло после записи очередной программы, на которой Николай Дроздов пострадал от шипящей гостьи.

«Однажды весной для записи программы я попросил своего приятеля серпентолога привезти в студию парочку гадюк. И одна меня укусила», — рассказывает ведущий.

Место укуса страшно распухло и последствия случайно увидела Елена Малышева. Она начала бить тревогу и настояла, чтобы Дроздова немедленно забрали в больницу на скорой помощи.

Ничего не оставалось, как согласиться и это оказалось самое правильное решение. Врачи в Склифе диагностировали некроз, но своевременное обращение помогло решить проблему. Хотя отметина о встрече с гадюкой осталась на всю жизнь, пишет Экспресс-газета.