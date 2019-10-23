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Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь

Помощь телеведущему потребовалась после укуса змеи.

Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь
Николая Дроздов признался, что обязан Елене Малышевой жизнью ФОТО: Global Look Press

Николая Дроздова в нашей стране знает каждый. Он объездил если не весь мир, то большую его половину и всем без исключения делился со зрителями программы «В мире животных».

Сегодня профессор географического факультета МГУ, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активный образ жизни и с удовольствием делится историями прошлых дней.

Одна из них касается Елены Малышевой, которая недавно оказалась в больнице из-за гипертонии, сообщает сайт Радио «КП».

Оказывается, теледоктор спасла известному природоведу жизнь. Это произошло после записи очередной программы, на которой Николай Дроздов пострадал от шипящей гостьи.

«Однажды весной для записи программы я попросил своего приятеля серпентолога привезти в студию парочку гадюк. И одна меня укусила», — рассказывает ведущий.

Место укуса страшно распухло и последствия случайно увидела Елена Малышева. Она начала бить тревогу и настояла, чтобы Дроздова немедленно забрали в больницу на скорой помощи.

Ничего не оставалось, как согласиться и это оказалось самое правильное решение. Врачи в Склифе диагностировали некроз, но своевременное обращение помогло решить проблему. Хотя отметина о встрече с гадюкой осталась на всю жизнь, пишет Экспресс-газета.

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Тэги:

В мире животныхЕлена МалышеваНиколай Дроздов
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Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь
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