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Читателям Teleprogramma.pro не понравились победительницы последних конкурсов красоты

Согласно нашему опросу, девушки очаровывают красотой членов жюри, а не обычных людей.

Читателям Teleprogramma.pro не понравились победительницы последних конкурсов красоты
Ирина Гоголь. Фото: instagram.com/irisha_gogol

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Гоголь завоевала громкий титул «Миссис Россия Вселенная». Дальняя родственника великого писателя будет представлять нашу страну на всемирном состязании «Миссис Вселенная», который пройдет в Китае. 

А еще раньше, в августе 2019-го, жительница Геленджика Екатерина Нишанова победила в конкурсе «Миссис Россия». Многие пользователи Сети обратили внимание, что у обеих красавиц весьма схож тип внешности — как минимум обе голубоглазые блондинки. 

Портал Teleprogramma.pro решил спросить у своих читателей, какая из девушек им больше приглянулась. Со значительным отрывом победила 39-летняя Ирина Гоголь. «Миссис Россия Вселенная» набрала 25% голосов, в то время как ее конкурентка Екатерина Нишанова — лишь 10. 

Однако гораздо больше — 30 процентов — признались, что им не понравилась ни одна из красавиц. Любопытно, что столько же участников опроса согласились с тем, что девушки очень похожи друг на друга, или попросту «одинаковые». 

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«Миссис Россия Вселенная»«Миссис Россия»Екатерина НишановаИрина Гогольконкурс красотыопрос
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Читателям Teleprogramma.pro не понравились победительницы последних конкурсов красоты
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