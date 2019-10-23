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Полиция онемела: «лицо» СК Светлану Петренко обвинил в избиении ее муж, оператор Russia Today

По словам Александра Карюка, он чувствует себя плохо и нуждается в медицинском обследовании.

Полиция онемела: «лицо» СК Светлану Петренко обвинил в избиении ее муж, оператор Russia Today
Светлана Петренко. Фото: globallookpress.com

В скандальную историю попала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Оператор телеканала Russia Today Александр Карюк, являющийся бывшим супругом сотрудницы ведомства, обвинил Светлану в избиении.

Всю свою печальную историю он изложил в заявлении, которое зарегистрировали в одном из участков полиции Москвы, пишет Telegram-канал «База».

Предыстория потасовки такова, что год назад Петренко оформила со своим мужем фиктивный развод, чтобы получить звание генерала, к тому же из-за разнообразия источников доходов оператора, ей сложно было подавать декларацию о доходах. Но потом пара, воспитывающая, кстати, троих детей, начала конфликтовать уже всерьез и решила расторгнуть брак по-настоящему.

Как описывает события 19 октября Александр Карюк, он в очередной раз приехал в квартиру за мебелью, которую Петренко грозила выкинуть также, как и вещи бывшего мужа.
«На мои требования о том, что половина квартиры принадлежит мне и я собираюсь в ней проживать, так как данная квартира целиком куплена на денежные средства моего отца, Светлана стала меня оскорблять и выгонять из квартиры в присутствии двоих детей и матери», — пишет в заявлении мужчина.

Заявление Александра Карюка в полицию. Фото
Заяление Александра Карюка в полицию. Фото: скриншот страницы Telegram-канала «База».

По словам Александра, дети и мать Петренко в определенный момент восприняли как угрозу его действия и повисли на руках мужчины. Сама же Светлана начала душить его ремнем от сумки и при этом громко кричала, чтобы экс-супруг перестал избивать ее. Это, по мнению Карюка, было сделано умышленно, чтобы привлечь внимание соседей. Потом она вызвала полицию и неотложку. Но матери женщины помощь не потребовалась.

Самому же Александру действительно придется теперь лечиться. Он чувствует себя плохо и нуждается в медицинском обследовании. «База» отмечает, что получить какого-либо комментария от представительницы Следственного комитета не удалось.

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Тэги:

бывший мужизбиениеРазводСветлана Петренкоследственный комитет
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Полиция онемела: «лицо» СК Светлану Петренко обвинил в избиении ее муж, оператор Russia Today
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