Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены

Шоумен Гоген Солнцев рассказал о том, что его пожилая жена Екатерина Терешкович недавно составила завещание. Дело в том, что запои у престарелой дамы не прекращаются. Она боится, что в любой момент может уйти из жизни.

Как сказал Солнцев, его ненаглядная хоть и пьет, но пропила еще не все мозги. Она понимает, что после ее смерти между Солнцевым и дочерью Терешкович Полиной развернется настоящая война за наследство. Именно поэтому Екатерина решила составить завещание, где, как говорится, всем сестрам достанется по серьгам.

В итоге согласно завещанию Гогену Солнцеву достанется двухкомнатная квартира Терешкович в Москве. Также фрик станет владельцем дачи престарелой дамы в Подмосковье. Все средства на счетах Терешкович также отходят согласно завещанию Солнцеву.

Что касается Полины Терешкович, то после ухода из жизни любимой мамы она получит в свое распоряжение машину 1998 года выпуска. Как сказал Солнцев, Полина уже выразила свое несогласие с завещанием родительницы. Она, что вполне резонно, считает, что мать могла бы быть и более щедрой по отношению к дочери, сообщает «Собеседник».

Что интересно, после составления завещания, как сказал Гоген, его жена вспомнила наконец-то о супруге. «Бабулька моя такая страстная стала после того, как завещание составила. Мы два часа не вылезали из постели. Такой идиллии у нас уже давно не было», — заявил довольный фрик.