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Цвет настроения красный: дочь Заворотнюк поделилась фото в ярком платье

Анна неожиданно стала вести активную жизнь в соцсетях.

Цвет настроения красный: дочь Заворотнюк поделилась фото в ярком платье
Заворотнюк лечится от рака мозга/http://globallookpress.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит реабилитацию в одном из медицинских центров на Рублевке, Анна, в Instagram разместила снимок, на котором она стоит и позирует неизвестному фотографу в ярко-красном платье. При этом у девушки довольно грустный вид. Причина, правда, неизвестна.

Девушка по традиции не стал никак комментировать фотографию. Кроме того, она закрыла страничку от комментариев любопытных пользователей, которые наверняка набросились бы на нее с расспросами о здоровье мамы.

Напомним, что недавно Анна Заворотнюк прервала молчание. Она сказала, что ее мать действительно сейчас лечится. В то же время состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» не такое печальное, как многие считали. Во всяком случае, отека мозга у нее нет, как об этом писали многие СМИ.

Анна Заворотнюк теперь на страничке мамы будет делиться новостями о состоянии родительницы. Также всю самую правдивую информацию можно узнавать в группе поддержки актрисы в Instarram. Правда, в последнее время новой информации там не появляется.

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Цвет настроения красный: дочь Заворотнюк поделилась фото в ярком платье
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