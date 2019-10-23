«Храм-2», это вам не «Дом-2»: телеканал «Спас» запустит монастырское реалити-шоу

Участникам проекта предстоит прожить месяц в монастыре в качестве послушников.

Еще одним реалити-шоу на российском телевидении будет больше. И это не то, что строительство отношений, свадьбы-женитьбы инстадив и семейные разборки.

Все, как обещают авторы, по-серьезу, душевно, с поисками истин и ответов на главные жизненные вопросы.

Всеобщее внимание и интерес к проекту прикован, в первую очередь, потому, что проект выпустит в ноябре телеканал «Спас». Называться программа будет «Остров».

Участники реалити месяц проживут в качестве послушников в монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.

Они будут работать и параллельно искать ответы на волнующие их духовные вопросы, сообщается в анонсе шоу на «Спасе».

Основные кастинги уже состоялись и участники, в принципе отобраны, но до самого старта съемок создатели программы будут принимать заявки от участников.

Кстати, как только стало известно об «Острове», интернет запестрил самыми разными мемами. Проект уже окрестили «шоу от Бога» и «Храм-2».