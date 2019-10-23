НОВОСТИ

«Храм-2», это вам не «Дом-2»: телеканал «Спас» запустит монастырское реалити-шоу

Участникам проекта предстоит прожить месяц в монастыре в качестве послушников.

«Храм-2», это вам не «Дом-2»: телеканал «Спас» запустит монастырское реалити-шоу
Кадр из шоу "Храм-2"

Еще одним реалити-шоу на российском телевидении будет больше. И это не то, что строительство отношений, свадьбы-женитьбы инстадив и семейные разборки.

Все, как обещают авторы, по-серьезу, душевно, с поисками истин и ответов на главные жизненные вопросы.

Всеобщее внимание и интерес к проекту прикован, в первую очередь, потому, что проект выпустит в ноябре телеканал «Спас». Называться программа будет «Остров».

Участники реалити месяц проживут в качестве послушников в монастыре Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер.

Они будут работать и параллельно искать ответы на волнующие их духовные вопросы, сообщается в анонсе шоу на «Спасе».

Основные кастинги уже состоялись и участники, в принципе отобраны, но до самого старта съемок создатели программы будут принимать заявки от участников.

Кстати, как только стало известно об «Острове», интернет запестрил самыми разными мемами. Проект уже окрестили «шоу от Бога» и «Храм-2».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Спас
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Храм-2», это вам не «Дом-2»: телеканал «Спас» запустит монастырское реалити-шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: