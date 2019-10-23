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Не ангел: принц Джордж в младенчестве задавал «жару» своему отцу

Принц Уильям разоткровенничался о сыне во время церемонии вручения Ордена Британской империи.

Не ангел: принц Джордж в младенчестве задавал «жару» своему отцу
Принц Джодж. Фото: Globallookpress

Принц Уильям посетил церемонию вручения Ордена Британсокй империи. Одним из награжденных стал велосипедист Герайнт Томас.

После того, как герцог Кембриджский поздравил спортсмена, он поинтересовался, как поживает его жена и трехлетний сын. В частности, внук королевы спросил, как им удалось пережить бессонные ночи.

«Принц сказал, что его старший сын в младенчестве задал ему жару», — поведал Томас. «На самом деле, вы не знаете, чего ожидать, но болтать с ним о регби и моем ребенке было сюрреалистично», — добавил велосипедист.

Герцог и герцогиня Кембриджские ранее не раз говорили о бессонных ночах, которые им пришлось пережить, воспитывая троих детей. Однако впервые Уильям как-то выделил принца Джорджа. После рождения старшего сына он в интервью репортерам, что «их новая серия отлично поживает», пишет Express.

«Да, днем спать хочется, но он — прелесть. У нас была пара бессонных ночей, но теперь все гораздо лучше», — слукавил его Высочество в то время.

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Не ангел: принц Джордж в младенчестве задавал «жару» своему отцу
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