Не ангел: принц Джордж в младенчестве задавал «жару» своему отцу

Принц Уильям посетил церемонию вручения Ордена Британсокй империи. Одним из награжденных стал велосипедист Герайнт Томас.

После того, как герцог Кембриджский поздравил спортсмена, он поинтересовался, как поживает его жена и трехлетний сын. В частности, внук королевы спросил, как им удалось пережить бессонные ночи.

«Принц сказал, что его старший сын в младенчестве задал ему жару», — поведал Томас. «На самом деле, вы не знаете, чего ожидать, но болтать с ним о регби и моем ребенке было сюрреалистично», — добавил велосипедист.

Герцог и герцогиня Кембриджские ранее не раз говорили о бессонных ночах, которые им пришлось пережить, воспитывая троих детей. Однако впервые Уильям как-то выделил принца Джорджа. После рождения старшего сына он в интервью репортерам, что «их новая серия отлично поживает», пишет Express.

«Да, днем спать хочется, но он — прелесть. У нас была пара бессонных ночей, но теперь все гораздо лучше», — слукавил его Высочество в то время.