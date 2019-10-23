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Суровый рэп: машину исполнителя из Black Star обстреляли в Москве

Пули пробили стекло на двери со стороны водителя.

Суровый рэп: машину исполнителя из Black Star обстреляли в Москве
Машину рэпера Pabl.A из Black Star обстреляли в Москве ФОТО: https://www.instagram.com/pabl.a.1

В сводки московских полицейских периодически попадают звезды. Недавно там мелькала Наталья Бочкарева, в авто которой нашли наркотики, теперь вот рэпер Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов). Машину участника Black Star обстреляли хулиганы.

Все случилось в субботу, 20 октября. Исполнитель вместе со своей спутницей отправлялся по делам. Едва авто отъехало от дома на улице Ивана Франко, где живет рэпер, раздались выстрелы.

Одна из пуль пробила стекло на водительской двери, но в исполнителя не попала. Его девушка, сидящая на пассажирском сиденье, тоже осталась цела, а вот машина серьезно испорчена.

Сразу после случившегося исполнитель набрал «02»и сообщил о нападении. Стражи порядка зафиксировали все повреждения на авто и объявили в розыск преступников, но пока отыскать их не удалось, сообщает Dni.ru.

В конце лета на исполнителя подал в суд фотограф из Сургута. Причиной спора стало фото которое было использовано в качество обложки для сингла FaceTime.

Фотограф пытался удалить вопрос и связаться с исполнителем и юристами лейбла, но слушать и общаться  с ним не стали. Пока разбирательства по данному вопросу не завершены, сообщает телеканал «360».

 

 

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Pabl.AЛейбл "Black Star"рэперТимати новости
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Суровый рэп: машину исполнителя из Black Star обстреляли в Москве
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